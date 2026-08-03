Μία πλευρά στην «τετραετή σύγκρουση» (πόλεμος στην Ουκρανία) προσπαθεί να κερδίσει υποστήριξη με «μη παραδοσιακά» μέσα, ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, αφήνοντας αιχμές για την Ουκρανία.



«Τα σχέδια αυτής της πλευράς να οργανώσει μια επιχείρηση με ‘’ψευδή σημαία’’ (προβοκάτσια) στην περιοχή μας αποτελούν απειλή για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και διεξάγουμε συνομιλίες με τις ιρακινές αρχές για το θέμα», πρόσθεσε ο Μπαγκάι.



Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ενθάρρυνε την Ουκρανία να χτυπήσει ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα στα τέλη Ιουλίου, προκειμένου να εμπλέξει την Ευρώπη σε σύγκρουση με την Ισλαμική Δημοκρατία.



Οι ιρακινές αρχές, με τη σειρά τους, υπέδειξαν ουκρανικές ομάδες πληροφοριών ως υπεύθυνες για επιθέσεις σε κρατικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ, οι οποίες στη συνέχεια προσπάθησαν να μετακυλίσουν την ευθύνη σε τοπικές ένοπλες οργανώσεις. Προηγουμένως, οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν τρομοκρατική επίθεση που σχεδίαζαν Ουκρανοί πράκτορες στο πετρελαϊκό πεδίο Μπάντρα (Badra), όπου το 30% των μετοχών ανήκει στη ρωσική Gazprom Neft.

Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη «άδειασε» τον Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδοντας τις δηλώσεις του ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα συνεχιστούν τη Δευτέρα.

«Δεν υπάρχει σχέδιο να υποδεχθούμε αντιπροσωπεία ή να στείλουμε κάποια αυτές τις ημέρες» διεμήνυσε ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ.

«Προς το παρόν δεν διεξάγουμε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν επικεντρώνονται στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ. Στόχος είναι να καθοριστεί μια προσωρινή διαδρομή που να διασφαλίζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Όσο συνεχίζεται η θαλάσσια πολιορκία και οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα συμβεί τίποτα σημαντικό στην κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαγκαΐ.

Πρόσθεσε πως η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν δεν επαρκεί για να ξανανοίξει το στενό, καθώς η κατάσταση θα παραμείνει απαράλλαχτη ενόσω η «επιθετικότητα» των ΗΠΑ συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

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