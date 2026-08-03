Λαυρεωτική: Συνελήφθη 56χρονος με ένταλμα για υπόθεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος ανήλικης

Στη σύλληψη ενός 56χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για υπόθεση που αφορά γενετήσιες πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων με θύμα ανήλικη κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 56χρονος συνελήφθη το βράδυ της 30ής Ιουλίου στη Λαυρεωτική από ειδική ομάδα αστυνομικών. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για το αδίκημα της απλής συνέργειας σε γενετήσιες πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, κατ' εξακολούθηση.

Κατά την αστυνομική έρευνα, ο 56χρονος κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2026 συμμετείχε σε βιντεοκλήση μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων με 28χρονη γυναίκα, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να παρακολουθούσε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα στις οποίες συμμετείχε η ανήλικη κόρη της, η οποία –σύμφωνα με τις Αρχές– εξαναγκαζόταν από τη μητέρα της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη δικαστική οδό.

Πηγή: skai.gr

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