«Ρολά» κατεβάζει η χώρα αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, το προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων (γιατροί, νοσηλευτές, ΕΚΑΒ), οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, καθώς και οι δικαστικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των σωματείων τους.

Δείτε πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ:

Το Μετρό (Γραμμές 2&3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας). Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσαν και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) αλλά και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, εφόσον δεν υπάρξει δικαστική απόφαση που να την κρίνει παράνομη.

Πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ καλούν σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 π.μ., ενώ το ΠAME καλεί στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί στις 10.00 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Συγκεντρώσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Οι εργαζόμενοι, μαζί με τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους, πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αντίδρασης στις αντεργατικές πολιτικές που υποβαθμίζουν τις ζωές μας, απορυθμίζοντας ακόμα περισσότερο την αγορά εργασίας. Πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι με το εργασιακό της νομοσχέδιο διαλύει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα», αναφέρει η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρει, τα αιτήματα είναι σαφή και αδιαπραγμάτευτα:

«- Απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Λέμε όχι στο 13ωρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

- Μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα. Η 37.5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και με θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

- Πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία, είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες».

«Την Τετάρτη δεν εργαζόμαστε, απεργούμε. Δεν σιωπούμε, διαδηλώνουμε. Δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε. Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας», υπογραμμίζει η Συνομοσπονδία.



