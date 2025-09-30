Λογαριασμός
Παράνομη η αυριανή απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Κανονικά οι πτήσεις

Δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 από την απεργιακή κινητοποίηση.

ελεγκτές

Παράνομη κηρύχθηκε, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 από την απεργιακή κινητοποίηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

