Καταδίωξη ταχύπλοου με αλλοδαπούς στη Χίο - Συνελήφθη ο διακινητής τους

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) εντόπισε ένα πνευστό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, να κινείται προς τη Χίο.

Ακολούθησε καταδίωξη από το ΠΛΣ με τη χρήση ηχητικών και οπτικών σημάτων στα οποία το Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε, ενώ στη συνέχεια προσάραξε σε παραλία πλησίον της περιοχής “ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ” Χίου, με τους επιβαίνοντές του να τρέπονται σε φυγή.

Ακολούθησαν έρευνες από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χίου με τη συνδρομή προσωπικού του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν συνολικά τριάντα ένας (31) αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Καταγραφής και Ταυτοποίησης (ΒΙΑΛ).

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 41χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ιράν) για παράβαση του Ν. 5038/2023 "Διευκόλυνση" και του Ν.3386/2005 "Παράνομη είσοδος στην Ελληνική Επικράτεια", καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων.

Το ταχύπλοο μέσο μεταφοράς καταστράφηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.