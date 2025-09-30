Οι ιστορικοί δεσμοί του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία και ο ρόλος της Εκκλησίας ως γέφυρας κατανόησης σε περίοδο διεθνών εντάσεων αναδείχθηκαν κατά τη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τη Ρουμάνα υπουργό Εξωτερικών Οάνα-Σίλβια Τσοϊού, η οποία επισκέφθηκε χθες Δευτέρα την έδρα της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής.

Ο Αρχιεπίσκοπος συνεχάρη τη ρουμανική αντιπροσωπεία για τη συμπλήρωση 100 ετών από την αναγόρευση της Ρουμανικής Εκκλησίας σε Πατριαρχείο το 1925, υπενθυμίζοντας ότι είχε λάβει την αυτοκεφαλία της το 1885 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τη συγκρότηση μιας δυναμικής Εκκλησίας με έντονη παρουσία.

Ο κ. Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ, με τον οποίο γνωρίζεται από την περίοδο που ο τελευταίος υπηρετούσε ως Μητροπολίτης Ιασίου. Εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα η Ρουμανική Εκκλησία να αναγνωρίσει μελλοντικά την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα συνάδει με τη δική της παράδοση και ιστορία.

Αναφερόμενος στη ρουμανική παρουσία στη Βόρεια Αμερική, σημείωσε ότι πολλοί Ρουμάνοι κληρικοί διακονούν σήμερα εντός της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής, επισημαίνοντας ότι «προσαρμόζονται γρήγορα και γίνονται ιδιαίτερα αγαπητοί στις ενορίες τους».

Από την πλευρά της, η κ. Τσοϊού υπογράμμισε τη σημασία της Εκκλησίας όχι μόνο ως θεματοφύλακα της πίστης αλλά και ως παράγοντα ενότητας σε εποχές που «κακόβουλοι δρώντες» επιχειρούν να καλλιεργήσουν διχασμό. Πρόσθεσε ότι οι θρησκευτικές κοινότητες μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, ιδίως όταν οι θεσμοί δοκιμάζονται, και να συμβάλουν στην προστασία απέναντι σε απειλές κατά της δημοκρατίας.

