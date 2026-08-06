Μια σπάνια βραδινή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ματ Λε Μπλανκ, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Τζόι Τριμπιάνι στη σειρά «Friends». Ο 59χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε να αποχωρεί από το δημοφιλές εστιατόριο Giorgio Baldi, στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, έχοντας στο πλευρό του μια μελαχρινή γυναίκα. Οι δυο τους κατευθύνθηκαν προς ένα σταθμευμένο SUV, με τον Λε Μπλανκ να περπατά λίγα βήματα μπροστά από τη συνοδό του.

‘Friends’ alum Matt LeBlanc steps out for dinner with yoga instructor in Santa Monica https://t.co/m6bNRQIdvw pic.twitter.com/HmbI2D6CJU August 6, 2026

Η κοινή τους έξοδος προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το εάν πρόκειται απλώς για δύο φίλους ή εάν υπάρχει κάτι περισσότερο μεταξύ τους, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα διεθνή μέσα. Μέχρι στιγμής, πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη φύση της σχέσης τους.

More than Friends? Single Matt LeBlanc, 59, enjoys a red hot dinner date with stunning yoga instructor in LA https://t.co/DtvlQ5qtwt — Daily Mail (@DailyMail) August 5, 2026

Στην προσωπική της ιστοσελίδα, η Chaz παρουσιάζεται ως έμπειρη δασκάλα γιόγκα, με περισσότερα από 25 χρόνια διδασκαλίας, ενώ αναφέρει ότι άρχισε να ασκείται στη γιόγκα σε ηλικία 14 ετών. Όπως εξηγεί, η γιόγκα τη βοήθησε να βρει εσωτερική γαλήνη, ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα με την εικόνα του σώματός της και διατροφικές διαταραχές.

Ο Ματ Λε Μπλανκ υπήρξε παντρεμένος με τη Μελίσα ΜακΝάιτ από το 2003 έως το 2006. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει μία κόρη. Μετά το διαζύγιό τους, ο ηθοποιός συνδέθηκε ερωτικά με την Άντρεα Άντερς. Η σχέση τους διήρκεσε από το 2006 έως το 2014.

'Friends' Star Matt LeBlanc Spotted on Dinner Date With Yoga Instructor in L.A. https://t.co/MKLd1ngenF pic.twitter.com/qDi5l1ahky — OK! Magazine USA (@OKMagazine) August 6, 2026

Αργότερα, ο Λε Μπλανκ διατηρούσε σχέση με την παραγωγό του «Top Gear», Ορόρα Μάλιγκαν. Οι δυο τους ήταν μαζί από το 2016 μέχρι το 2021. Έκτοτε, ο ηθοποιός έχει κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γεγονός που έκανε τη νέα του έξοδο στη Σάντα Μόνικα να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Πηγή: skai.gr

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