Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων

Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν στα πελάγη τα οποία φτάνουν τοπικά και τα 9 μποφόρ.

Από τον Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια για Αργοσαρωνικό ενώ κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια σε Ρίο - Αντίρριο και Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα.

Ωστόσο, κλειστές είναι οι γραμμές Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά, ενώ τα δρομολόγια από Βόλο για Σποράδες θα αρχίσουν να εκτελούνται μετά τις 2:30 το μεσημέρι.

Κλειστή είναι επίσης η γραμμή Καβάλα-Πρίνος.

Το απαγορευτικό ενδέχεται να αρθεί μετά τις 12, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια που προκαλούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Πηγή: skai.gr

