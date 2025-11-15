Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα λόγω Επίσκεψης Ζελένσκι

Aπαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στις περιοχές της Φιλοθέης και του Χαλανδρίου, θα ισχύσει την Κυριακή, λόγω της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 6:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία επισημαίνει: «Με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00 έως 22:00, ενόψει της επίσκεψης του Προέδρου της Ουκρανίας, στις εξής περιοχές που οριοθετούνται από τα παρακάτω σημεία»:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλατεία Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης–Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση κρίνεται αναγκαία, καθώς η πραγματοποίηση συναθροίσεων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, όπως διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα απειλείται σημαντική διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στις ανωτέρω περιοχές.

