Παρουσία του Πάνου Ρούτσι και του Ηλία Παπαγγελή ξεκίνησε εκδήλωση που διοργανώνουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας στο κτίριο Αβέρωφ του ΕΜΠ, στο πλαίσιο του τριήμερου εορτασμού για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

​Το παρών στην εκδήλωση δίνουν συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, μεταξύ των οποίων οι κ. Ρούτσι και ο Παπαγγελής, καθώς επίσης αγωνιστές της εξέγερσης του '73 και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

​Με κεντρικό σύνθημα «Ο αγώνας ενάντια στη λήθη, αγώνας για Ζωή και δικαιοσύνη», οι φοιτητικοί σύλλογοι απευθύνουν κάλεσμα σε φοιτητές, μαθητές, γονείς και εργαζόμενους να συμμετάσχουν, με στόχο τη μαζικοποίηση του τριήμερου εορτασμού.



Πηγή: skai.gr

