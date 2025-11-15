Λογαριασμός
Μαγνησία: Ανετράπη λεωφορείο με 40 επιβάτες στην παλιά Εθνική Οδό (PICS)

Λεωφορείο με 40 επιβάτες, περίπου, ανετράπη στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο- Αγνωστο- Toυλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρώς

Ανατροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο

Ανατροπή λεωφορείου με περίπου 40 επιβάτες σημειώθηκε νωρίτερα στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο, ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

Οπως αναφέρει ο «Ταχυδρόμος», κάτω από άγνωστες συνθήκες το λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε.

Oπως έγινε γνωστό, υπάρχουν τουλάχιστον δέκα, ελαφρά τραυματίες. Για το τροχαίο ειδοποίησαν την αστυνομία καλώντας το 112, οι επιβάτες.

Στο σημείο επικρατεί έντονη αναστάτωση.

Έχουν ήδη σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία πυροσβεστικά οχήματα και τουλάχιστον δύο ασθενοφόρα.

Διερχόμενοι οδηγοί έχουν σταματήσει για να προσφέρουν βοήθεια.

