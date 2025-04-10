Επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας της Ευρώπης, σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Ιωάννης Τσακίρης, μιλώντας σήμερα στο 10o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Τσακίρης, αποκάλυψε ότι η Τράπεζα είναι σε συζητήσεις με το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας για χρηματοδότηση έργων σε αυτούς τους δύο τομείς. Μεταξύ άλλων η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί στρατιωτικές υποδομές, όπως λιμάνια, στρατιωτικά νοσοκομεία, στρατόπεδα, αλλά και καινοτομία που αφορά διπλή χρήση (πολιτική και στρατιωτική), δηλαδή συστήματα ραντάρ, ελικόπτερα κλπ.

Με αφορμή το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί παγκοσμίως σε συνέχεια της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ, ο κ. Τσακίρης μίλησε «για εικόνες οικονομικού πολέμου που έχουμε να δούμε εδώ και δεκαετίες. Δεν έχουμε πείρα σε τέτοιου είδους καταστάσεις». Επισήμανε ότι το πρόβλημα δεν είναι δομικό αλλά τεχνητό, αν συνεχίσει όμως θα οδηγήσει σε δομικά προβλήματα. «Η πιο πιθανή επίπτωση είναι ο στάσιμος πληθωρισμός, αλλά αργά ή γρήγορα οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα βρουν την ισορροπία τους. Μέχρι τότε όμως θα απαιτηθούν χρήματα και θα μειωθεί η ανάπτυξη» υποστήριξε ο κ. Τσακίρης.

Σημείωσε επίσης πως η έκθεση Draghi έθεσε πολύ νωρίς το θέμα της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη ως έναν από τους λίγους πυλώνες που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής οικονομίας πρέπει να βασιστεί στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, στο Capital Markets Union με σημαντική ώθηση σε διασυνοριακές επενδύσεις, αλλά και στην ενίσχυση της καινοτομίας που παράγει πολύ γρήγορα οικονομικά αποτελέσματα.

Ο κ. Τσακίρης προσέθεσε στη συνέχεια πως η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πολύ πιο ανθεκτική σε σχέση με 5 χρόνια πριν. Παρ’ όλα αυτά η ανταγωνιστικότητα της χώρας εξακολουθεί να πλήττεται από τη χαμηλή ωριμότητα των έργων, τομέας στον οποίο προσπαθεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, για την περσινή χρονιά, η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ για την Ελλάδα ανήλθε στα 2,2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, υπέγραψε απόφαση χρηματοδότησης ύψους 110 εκ. ευρώ για 2.500 δωμάτια σε φοιτητικές εστίες στην Κρήτη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ενοικίων. Τέλος, προσέθεσε ότι η ΕΤΕπ είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με όλα τα πανεπιστήμια της χώρας για να χρηματοδοτήσει ανάλογες παρεμβάσεις.

Πηγή: skai.gr

