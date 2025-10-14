Ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά την Άννα Κυριακού με μια αγαπημένη κωμωδία

Με την εμβληματική κωμωδία του ελληνικού κινηματογράφου «Ζητείται Ψεύτης» που θα μεταδοθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στις 17.45, ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά την αγαπημένη και ταλαντούχα ηθοποιό Άννα Κυριακού.
Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου αλλά και της Σχολής Charles Dullin στο Παρίσι, η Άννα Κυριακού ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο στο πλευρό της Μαρίκας Κοτοπούλη και σύντομα πέρασε και στον κινηματογράφο. Συνεργάστηκε με κορυφαίους ηθοποιούς όπως ο Βασίλης Λογοθετίδης, ο Μάνος Κατράκης, ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Θανάσης Βέγγος και ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή της και σε τηλεοπτικές σειρές που αγαπήθηκαν ιδιαιτέρως από το κοινό.
Η ταινία «Ζητείται Ψεύτης» είναι βασισμένη στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά και βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1961 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Γιάννη Δαλιανίδη.
Σε αυτήν ο βουλευτής Θεόφιλος Φερέκης (Παντελής Ζερβός) προσλαμβάνει τον Θεόδωρο Πάρλα (Ντίνο Ηλιόπουλο) ως γραμματέα του. Ο γνωστός και ως «ψευτο-Θόδωρος», ελέγχει τους ψηφοφόρους του Φερέκη, τάζοντάς τους λαγούς με πετραχήλια. Οι ψευτιές του Θόδωρου δεν αργούν να γίνουν μπελάς για τον Φερέκη, ειδικά όταν η γυναίκα του βουλευτή, Τζένη Φερέκη (Άννα Κυριακού) στήνει παγίδα στον ψευτο-Θόδωρο, προσποιούμενη πως είναι ερωτευμένη μαζί του.
Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Σενάριο: Γιάννης Δαλιανίδης
Πρωταγωνιστούν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Παντελής Ζερβός, Θανάσης Βέγγος, Μάρθα Καραγιάννη, Περικλής Χριστοφορίδης, Δημήτρης Νικολαϊδης, Μαργαρίτα Αθανασίου, Πόπη Λάζου, Κάτια Αθανασίου, Άγγελος Μαυρόπουλος
