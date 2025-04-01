Σε συναγερμό τέθηκαν σήμερα Τρίτη 1 Απριλίου το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρχές στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης, όταν ενημερώθηκαν ότι στο υπό προσγείωση αεροπλάνο της Ολυμπιακής Αεροπορίας εντοπίσθηκε ένδειξη φωτιάς στον κινητήρα.

Σύμφωνα με το lesvosnews, το αεροσκάφος τύπου ATR72 της Olympic Air, είχε απογειωθεί από την Αθήνα με 59 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα και προσγειώθηκε στις 07:50 στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης

Στο αεροπλάνο μετά από ασφαλή προσγείωση και εκκένωση, σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι η ένδειξη ήταν λανθασμένη.

Όπως έγινε γνωστό το αεροπλάνο ελέγχεται πλήρως προτού αναχωρήσει επιστρέφοντας για Αθήνα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η AEGEAN ενημερώνει ότι στην πτήση ΟΑ 250, που εκτελείται από την Olympic Air, από την Αθήνα με προορισμό τη Μυτιλήνη με 59 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος μετά την προσγείωση παρουσίασε ένδειξη φωτιάς σε έναν κινητήρα του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τις διαδικασίες ο κυβερνήτης ακινητοποίησε το αεροσκάφος, ενημέρωσε το αεροδρόμιο για τα κατάλληλα μέτρα και προληπτικά ενεργοποίησε τη διαδικασία εκκένωσης του αεροσκάφους. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Δεν διαπιστώθηκε εκδήλωση φωτιάς και ο κυβερνήτης τροχοδρόμησε το αεροσκάφος με ίδια μέσα στην τελική θέση στάθμευσης. Η εταιρεία στέλνει νέο αεροσκάφος προκείμενου να παραλάβει τους επιβάτες της επόμενης πτήσης με προορισμό την Αθήνα η οποία θα αναχωρήσει με σχετική καθυστέρηση λόγω καιρικών φαινομένων στην περιοχή του αεροδρομίου της Μυτιλήνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.