Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ανοίγει σε λίγες ώρες , στις 13.00 το μεσημέρι για την ακρίβεια, η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», ntantades.gov.gr, προκειμένου θέσουν εαυτούς διαθέσιμους – να γίνουν δηλαδή επιμελητές και επιμελήτριες – για τη φύλαξη μικρών παιδιών.



Το πρόγραμμα έρχεται να απαντήσει στην έλλειψη δομών για τη στήριξη νέων γονέων καθώς αφορά τις ηλικίες από 2 μηνών έως 2,5 ετών και να προσφέρει ένα σύγχρονο και οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης (μετά αναλαμβάνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί). Προβλέπεται ενίσχυση 500€/τέκνο η οποία δίνεται στην οικογένεια με τη μορφή voucher και ο επιμελητής πληρώνεται στο τέλος του μήνα με τη μορφή εργόσημου που καλύπτεται από το κράτος.



Μερικά από τα καθήκοντα της νταντάς περιγράφονται στον οδηγό του προγράμματος ως εξής :

Φροντίδα της ατομικής υγιεινής του παιδιού Παροχή τροφής στο παιδί σύμφωνα με το διατροφικό πρόγραμμα που έχουν ορίσει οι γονείς Προετοιμασία των γευμάτων του παιδιού Τήρηση του προγράμματος ανάπαυσης/ύπνου του παιδιού που έχουν ορίσει οι γονείς Φροντίδα για την επαρκή ένδυση του παιδιού Οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παιχνιδιού ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο ψυχικής και σωματικής ανάπτυξης του παιδιού.



Η «επανάσταση» του προγράμματος είναι η πρόβλεψη ότι ως επιμελητής του παιδιού ή των παιδιών, καθώς κάθε νταντά μπορεί να φροντίζει έως 3 παιδιά, μπορεί να είναι και άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες, θείοι και θείες.

Το πρόγραμμα αφορά ακόμη και όσες (κυρίως) γυναίκες δουλεύουν ήδη ως νταντάδες. Με ένα τρόπο φέρνει το επάγγελμα εν μέρει στην επιφάνεια αφού οι οικογένειες που ήδη τις έχουν θα τις πληρώνουν με το voucher (και ενδεχομένως βέβαια – λιγότερα μεν αλλά υπαρκτά δε – μαύρα). Ασφαλίζονται όμως ενώ μέχρι τώρα δεν ήταν και προκύπτουν και κάποια φορολογικά έσοδα για το κράτος.



Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διαβεβαιώνει ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνταξιούχων δεν επιφέρει οποιαδήποτε μείωση ή παρακράτηση από την σύνταξη τους.



Δεν υπάρχουν ηλικιακά ή εισοδηματικά κριτήρια για τη δήλωση ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα. Απευθύνεται δε και σε άντρες και σε γυναίκες. Έχουν τεθεί όμως κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. Η νταντά θα πρέπει :

Να έχει λευκό ποινικό μητρώο

Να έχει πιστοποιητικά υγείας και συγκεκριμένα βεβαιώσεις από παθολόγο, δερματολόγο και ψυχίατρο. Το πρόγραμμα ορίζει ότι τη βεβαίωση μπορεί να υπογράψει και ιδιώτης γιατρός

Να είναι απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό)

Να έχει ολοκληρώσει ένα τρίωρο σεμινάριο διαδικτυακής επιμόρφωσης που προσφέρει δωρεάν το Υπουργείο Κοινωνικής Συμμετοχής και Οικογένειας

Να έχει παρακολουθήσει μαθήματα πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά τα οποία επίσης προσφέρονται από το ΕΚΑΒ (δωρεάν) ή τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Φυσικά μπορούν να γίνουν και από πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς.



Τα 500€ του προγράμματος προσφέρονται για 8ωρη απασχόληση.

Το ακριβές ωράριο θα το συμφωνήσει ο επιμελητής με τους γονείς. H φροντίδα του παιδιού γίνεται είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στο χώρο του επιμελητή μετά από συνεννόηση φυσικά με την οικογένεια.



Σε περίπου 2 εβδομάδες, θα μπορούν να μπουν στο σύστημα και οι ενδιαφερόμενες μανούλες προκειμένου να επιλέξουν από το σύστημα την νταντά της αρεσκείας τους. Δεν υπάρχει αριθμητικό όριο δικαιούχων. Όποιες μητέρες (ή άντρες μόνο σε μονογονεϊκές οικογένειες) δικαιούνται την ενίσχυση και κάνουν αίτηση, θα λάβουν το voucher.



Εδώ ισχύει εισοδηματικό κριτήριο που αφορά μόνο όμως το εισόδημα της μητέρας (ο σύζυγος μπορεί να….βγάζει εκατομμύρια σε ένα καθ’ υπερβολήν σχήμα λόγου).

Έτσι το πρόγραμμα απευθύνεται σε μητέρες με εισόδημα :

Έως 24.000€ για 1 παιδί

Έως 27.000€ για 2 παιδιά

Για οικογένειες με 3 ή περισσότερα παιδιά, τα εισοδηματικά κριτήρια αίρονται.



Τα 500€ της ενίσχυσης δίνονται σε μητέρες με πλήρη απασχόληση. Για φοιτήτριες ή μερικής απασχόλησης εργαζόμενες μητέρες η ενίσχυση πέφτει στα 300€. Για τις άνεργες μητέρες προβλέπονται επίσης 300€ όμως είναι για 3 μήνες.



Οι γονείς έχουν το δικαίωμα, εφόσον δεν μείνουν ικανοποιημένοι, να αλλάξουν επιμελητή.



Η πλατφόρμα θα μείνει ανοικτή τουλάχιστον έως το 2029 καθώς έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι από κοινοτικά κονδύλια με την Δόμνα Μιχαηλίδου να δηλώνει στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ότι περιμένει να συνεχιστεί και μετά το χρονικό αυτό όριο.

Πηγή: skai.gr

