Δημοσία δαπάνη τελέστηκε σήμερα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής και η Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Στην κηδεία παραβρέθηκαν πλήθος πολιτικών και ακαδημαϊκών καθώς και υπουργοί και ιστορικά στελέχη της ΝΔ- μεταξύ άλλων οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Λουκάς Παπαδήμος και Παναγιώτης Πικραμμένος.

Το παρών έδωσαν ακόμα πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μεϊμαράκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας η Σοφία Βούλτεψη, οι πρώην υπουργοί Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, Γιώργος Αλογοσκούφης και Γιάννης Βαληνάκης, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος.

Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.