Εξαρθρώθηκε κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και την παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Συνελήφθη ένα μέλος, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη 2

Για την αποδόμηση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε επιχείρηση, πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχές της Αθήνας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ένα μέλος, 24 ετών, αλγερινής καταγωγής.

Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος ακόμη δύο ταυτοποιημένων μελών, ηλικίας 26 και 28 ετών, τα οποία αναζητούνται, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για διακεκριμένη κλοπή, επιβλαβή φάρμακα, ναρκωτικά και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε, τα μέλη του κυκλώματος, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, οργανώθηκαν σε συμμορία με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κλοπών και την παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων με συγκεκριμένη δραστική ουσία.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί 6 περιπτώσεις κλοπών από Ι.Χ. οχήματα και οικία σε περιοχές της Αθήνας, καθώς και 36 περιπτώσεις κλοπών πιστοποιητικών εγγράφων που είχαν διαπραχθεί στο εξωτερικό.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχαν διακινηθεί περισσότερα από 43.722 φαρμακευτικά δισκία, μέσω συστηματικής αποστολής δεμάτων προς αποδέκτες που διέμεναν σε χώρα της Ευρώπης, με το παράνομο οικονομικό όφελος από αυτή τη δραστηριότητα να ξεπερνά τις 45.000 ευρώ.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περισσότερα από 9.600 φαρμακευτικά δισκία,

36 πιστοποιητικά έγγραφα (ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα),

6 laptop,

2 tablet,

3 drones,

παιχνιδομηχανή,

ηλεκτρικό πατίνι,

φωτογραφική μηχανή,

3 κινητά και

πλήθος εγγράφων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

