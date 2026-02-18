Ο ΣΚΑΪ 100.3 κυρίαρχος στα μεγάλα γεγονότα

Για μια ακόμη χρονιά, ο ΣΚΑΪ 100.3 αναδείχθηκε κυρίαρχος στη δημοσιογραφική κάλυψη των μεγάλων γεγονότων.

Για μια ακόμη χρονιά, οι ακροατές έδωσαν «ψήφο εμπιστοσύνης» στον ΣΚΑΪ 100.3, αναγνωρίζοντας ότι πρωτοπορεί στην εμπεριστατωμένη κάλυψη των διεθνών και εσωτερικών εξελίξεων, αλλά και επειδή διαθέτει το πιο πλούσιο πρόγραμμα στα ερτζιανά.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση μέτρησης της ακροαματικότητας του ραδιοφώνου και των ραδιοφωνικών σταθμών για την περίοδο 03/02/2025 - 02/02/2026, ο ΣΚΑΪ 100.3 διατηρήθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ραδιοφωνικών σταθμών (ενημερωτικών και μουσικών), κατακτώντας ποσοστό 8,4% στο σύνολο του πληθυσμού και 10,7% του συνόλου των ακροατών.

Ο ΣΚΑΪ 100.3 με όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του, για άλλη μια χρονιά, ευχαριστεί το πιστό κοινό του, αλλά και τον μεγάλο αριθμό αποκλειστικών ακροατών του για την πρωτιά που του έδωσαν αναγνωρίζοντας την καθημερινή αναζήτηση της είδησης, του παρασκηνίου και της αλήθειας.

Για οτιδήποτε συμβεί, στην Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, 24 ώρες επί 7 ημέρες, συντονίσου στον ΣΚΑΪ 100.3.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.