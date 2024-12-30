Συνελήφθησαν χθες το πρωί στις Σέρρες από αστυνομικούς του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών τρεις ανήλικοι, για ληστεία, σύσταση συμμορίας και κλοπές.

Ειδικότερα, οι τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Σερρών, να κινούνται με όχημα, που όπως προέκυψε, είχαν αφαιρέσει τις πρώτες πρωινές ώρες από περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα, χρησιμοποιώντας το κλεμμένο όχημα προσέγγισαν μία γυναίκα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και με χρήση βίας, ρίχνοντάς τη στο έδαφος, της αφαίρεσαν μία τσάντα, που περιείχε χρηματικό ποσό 35 ευρώ και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα. Κατά τη διαφυγή τους με το όχημα, την τραυμάτισαν στο πόδι.

Επίσης, μέσα στο κλεμμένο όχημα βρέθηκε η τσάντα που είχαν αφαιρέσει, χωρίς το χρηματικό ποσό και αποδόθηκε στην παθούσα.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, τον προηγούμενο μήνα, οι τρεις ανήλικοι αφαίρεσαν ένα ακόμη όχημα από περιοχή της Θεσσαλονίκης και δύο οχήματα από την πόλη των Σερρών. Τα κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν εγκαταλελειμμένα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

