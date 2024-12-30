Ληστεία στα ΕΛΤΑ της Αιόλου - Πήρε 1.000 ευρώ και διέφυγε με τα πόδια

Ληστεία σημειώθηκε, στις 11:10, στα γραφεία των ΕΛΤΑ στην οδό Αιόλου στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, άγνωστος άνδρας, ο οποίος είχε ακάλυπτο το πρόσωπό του, με την απειλή ότι είχε πιστόλι μέσα στο μπουφάν του και θα το χρησιμοποιούσε, άρπαξε χρηματικό ποσό από τα ταμεία και διέφυγε πεζή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η λεία της ληστείας είναι περίπου 1.000 ευρώ, ενώ ο δράστης αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

