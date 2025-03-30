Τον τρόμο έσπειρε το πρωί της Κυριακής άνδρας στο Κορωπί, ο οποίος τραυμάτισε με κατσαβίδι επιβάτη σε λεωφορείο και στη συνέχεια εισέβαλε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου τραυμάτισε άλλους τρεις αστυνομικούς.

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από επιχείρηση της Ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ, καθώς ήταν κλεισμένος μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Πρόκειται για 51χρονο ημεδαπός, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικό εξύβρισης και για κλοπές.

Το περιστατικό ξεκίνησε από λεωφορείο στο Κορωπί, όπου μπήκε αρχικά ο άνδρας και εντελώς ξαφνικά τραυμάτισε στο κεφάλι έναν επιβάτη. Επικράτησε πανικός και ο δράστης έφυγε και πήγε κατευθείαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Εκεί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πήγε ήρεμος στον αξιωματικό υπηρεσίας και χωρίς να δείξει κάτι, καθώς ο αστυνομικός ήταν εντελώς ανυποψίαστος, του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και τον τραυμάτισε με το κατσαβίδι.

Ο αξιωματικός υπηρεσίας έβαλε τις φωνές και σε βοήθειά του έτρεξε ο διοικητής του τμήματος και προσπάθησε να τον αφοπλίσει με τη βοήθεια και μιας γυναίκας αστυνομικού που ήταν στο Τμήμα εκείνη τη στιγμή, αλλά τους τραυμάτισε και τους δύο.

Ο διοικητής φέρει τραύματα στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι δύο αστυνομικοί δέχτηκαν χτυπήματα στα χέρια και στα πόδια, στην προσπάθεια να τον ακινητοποιήσουν.

Ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση, ενώ γινόταν προσπάθεια να κλειδώσουν τον δράστη, μέσα στο γραφείο, όπου τελικά συνελήφθη από τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ που έσπευσαν στο σημείο.

Η ανακοίνωση του ΚΑΤ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Νοσοκομείου ΚΑΤ οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

Τόσο ο πολίτης, όσο και οι αστυνομικοί χρειάστηκαν ράμματα στα σημεία που τραυματίστηκαν, αλλά δε διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Ο δράστης επίσης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, καθώς ένας από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ τον πυροβόλησε στο πόδι για να τον ακινητοποιήσει.

Ειδικότερα, ο δράστης 51 ετών διακομίστηκε με συνοδεία αστυνομικών στις 12:30 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝΑ ΚΑΤ, έγιναν εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο δεξί γόνατο (η βολίδα είναι σφηνωμένη στο γόνατο).

Επίσης φέρει τραύματα στον αριστερό μηρό και αριστερή γαστροκνημιαία.

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων θα γίνει εισαγωγή για αντιμετώπιση των τραυμάτων.

Βρίσκεται εκτός κινδύνου.



Όσον αφορά το 29χρονο θύμα, διακομίστηκε τη 10:34 και αυτό στο ΚΑΤ, έγιναν εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι φέρει θλαστικά τραύματα μετώπου και ελαφρά τραύματα στη ραχιαία επιφάνεια του δεξιού χεριού.

Βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

