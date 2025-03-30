Λογαριασμός
Τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο - Συνελήφθη 72χρονος

Λίγη ώρα μετά το δυστύχημα εντοπίστηκε και συνελήφθη οδηγός άλλου οχήματος που εξαφανίστηκε μετά το τροχαίο 

Τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην παλιά εθνική οδό Χανίων-Κισάμου το απόγευμα του Σαββάτου.

Ένα τζιπ που οδηγούσε 70χρονος Χανιώτης εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε τοίχο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε και συνελήφθη οδηγός άλλου οχήματος που φέρεται να εμπλέκεται στο δυστύχημα, σύμφωνα με το kriti360.gr.

Το δεύτερο όχημα, αγροτικό, ταυτοποιήθηκε από μαρτυρίες και πέρασαν χειροπέδες σε έναν 72χρονο, ο οποίος εξαφανίστηκε από το σημείο, μετά το τροχαίο. 

Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

