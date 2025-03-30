Άγρια επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων δέχτηκαν το βράδυ του Σαββάτου, δύο ανήλικοι στην περιοχή της Κηφισιάς.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11 το βράδυ μια ομάδα 10 ατόμων, φορώντας κουκούλες, πλησίασαν έναν 17χρονο και 16χρονο που περπατούσαν επί της οδού Κασσαβέτη, και προσπάθησαν να τους ληστέψουν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν αντιστάθηκαν, τους χτύπησαν άγρια.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό» όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο κεφάλι. Στο σημείο της συμπλοκής έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, ωστόσο δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες, οι οποίοι αναζητούνται.

