Με τραύμα από πυροβόλο όπλο, χαμηλά στο αριστερό πόδι, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 24χρονος από το Σκινιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, στο Ηράκλειο Κρήτης. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (3-5-2026), με τις αρχές να αναζητούν ως δράστη της επίθεσης, έναν 21χρονο από την ίδια περιοχή, με τον οποίο το θύμα φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείο της επίθεσης, φέρεται να εντοπίστηκαν 8 συνολικά κάλυκες, ενώ στο σπίτι του 21χρονου εντόπισαν και κατάσχεσαν και ένα μαχαίρι. Ο 24χρονος που τραυματίστηκε, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.