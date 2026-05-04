Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το πρωί της Δευτέρας στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, τόσο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Κύμης όσο και λίγο μετά τον κόμβο Δουκίσσης Πλακεντίας προς την Κάντζα, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Έχει επηρεαστεί και η περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισού, στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή, στην πλατεία Καραΐσκάκη και στην άνοδο της Συγγρού.
