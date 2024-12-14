Λογαριασμός
Αναστάτωση σε πολύ γνωστό λούνα παρκ στην Αττική: Έπεσε το ρεύμα και έμειναν τουλάχιστον 15 λεπτά στον αέρα - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με καταγγελίες, υπήρξε διακοπή ρεύματος που οφείλεται σε βλάβη του ΔΕΔΔΗΕ- Το πρωτόκολλο ακολουθήθηκε κατά γράμμα δηλώνει εκπρόσωπος της εταιρείας 

UPDATE: 02:27
λούνα παρκ

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε πολύ γνωστό λούνα παρκ στη Αττική, καθώς διακόπηκε η παροχή ρεύματος, με αποτέλεσμα να βρεθούν εγκλωβισμένα παιδιά για τουλάχιστον 15-20 λεπτά στον αέρα.

Σύμφωνα με καταγγελίες, δεν υπήρχε παροχή από γεννήτρια για να μπορέσουν να κατέβουν με ασφάλεια τα παιδιά. Τελικά, η λειτουργία αποκαταστάθηκε και τα παιδιά μεταφέρθηκαν από το μηχάνημα σώα και αβλαβή.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε πως η βλάβη οφείλεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και πως για το λούνα παρκ υπάρχει πρωτόκολλο για τις γεννήτριες, το οποίο ακολουθήθηκε κατά γράμμα. Παράλληλα, τόνισε πως δεν υπήρξε κάποια βλάβη στα παιχνίδια. 
 

