Συγκέντρωση Αλβανών στον Άλιμο την Κυριακή - Απαγόρευση από την Αστυνομία

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι, με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, απαγορεύει την πραγματοποίηση της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, η οποία έχει εξαγγελθεί μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για αύριο και ώρα 19:00' επί της οδού Κόρης στην περιοχή του Αλίμου, από υπηκόους Αλβανίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, αφενός, καθώς απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην συγκεκριμένη περιοχή από τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνάθροισης και αφετέρου από τη διεξαγωγή της θα προκληθεί παρακώλυση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και νοσηλευτικά ιδρύματα, της λειτουργίας υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων και του εφοδιασμού της αγοράς με είδη ζωτικής σημασίας.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.