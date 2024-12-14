Συγκέντρωση Αλβανών στον Άλιμο την Κυριακή - Απαγόρευση από την Αστυνομία

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι, με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, απαγορεύει την πραγματοποίηση της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, η οποία έχει εξαγγελθεί μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για αύριο και ώρα 19:00' επί της οδού Κόρης στην περιοχή του Αλίμου, από υπηκόους Αλβανίας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, αφενός, καθώς απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην συγκεκριμένη περιοχή από τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνάθροισης και αφετέρου από τη διεξαγωγή της θα προκληθεί παρακώλυση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και νοσηλευτικά ιδρύματα, της λειτουργίας υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων και του εφοδιασμού της αγοράς με είδη ζωτικής σημασίας.»
- Εκτροχιάστηκε στο πρώτο δρομολόγιο ο «Μουτζούρης» στο Πήλιο - Σώοι οι επιβάτες, αναστέλλεται η λειτουργία μέχρι νεωτέρας
- Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιήθηκε συρμός του μετρό – Mε τα πόδια μέσα από τις σήραγγες βγήκαν οι επιβάτες - Βίντεο
- Συνελήφθη ένας 35χρονος για τη δολοφονία του άντρα στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Άγιο Ελευθέριο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.