Το παραδοσιακό τρένο στο Πήλιο, ο «Μουτζούρης», εκτροχιάστηκε σήμερα Σάββατο το απόγευμα.

Το ατύχημα συνέβη μετά τη γέφυρα Ντε Κίρικο, κοντά στον σταθμό των Μηλεών, όπου ένας βράχος έπεσε στη σιδηροδρομική γραμμή. Ως αποτέλεσμα το τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, αφού έφυγε εντός γραμμής ο ένας άξονας.

Με λεωφορεία που μίσθωσε ο δήμος Νοτίου Πηλίου και η Hellenic train μεταφέρθηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό των Λεχωνίων οι 37 επιβάτες του «Μουτζούρη».

Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός άνοιξε τον σταθμό των Μηλεών προκειμένου να παραμείνουν οι επιβάτες μέχρι να φτάσουν τα λεωφορεία για την επιστροφή. Όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Hellenic Train: Αναστέλλονται τα δρομολόγια μέχρι νεωτέρας

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια του πρώτου δρομολογίου Άνω Λεχώνια-Μηλιές που εκτελούσε η αμαξοστοιχία του Τρένου του Πηλίου, κι ενώ κινείτο με την προβλεπόμενη ταχύτητα, τροχός του πρώτου βαγονιού παρέκκλινε εκτός των ραγών.

Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 8 επιβάτες, οι οποίοι μετεπιβιβάστηκαν άμεσα και με ασφάλεια με την συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train στα πίσω βαγόνια της αμαξοστοιχίας, η οποία μετέφερε συνολικά 37 επιβάτες, ενώ δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Το προσωπικό της εταιρείας αντέδρασε άμεσα, προσφέροντας υποστήριξη στους επιβάτες, μεριμνώντας για την ασφάλεια και την φροντίδα τους.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και η Πολιτική Προστασία ενώ στο σημείο μετέβη άμεσα η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Καθώς η αμαξοστοιχία ήταν σε κοντινή απόσταση από τις Μηλιές, όσοι επιβάτες επιθυμούσαν μετέβησαν με τα πόδια στον προορισμό τους, συνοδεία αστυνομικών και προσωπικού της Hellenic Train. Εκεί τους προσφέρθηκε γεύμα και στη συνέχεια λεωφορείο θα τους μεταφέρει στα Άνω Λεχώνια.

Παράλληλα, τεχνικοί της εταιρείας, που επέβαιναν στο τρένο, κατέβαλλαν προσπάθεια να επαναφέρουν το βαγόνι εντός των ραγών και κατόπιν ελέγχου και αξιολόγησης της κατάστασης θα συνεχίσει το δρομολόγιο, κενό επιβατών, για τις Μηλιές.

Τα δρομολόγια του τρένου του Πηλίου θα ανασταλούν μέχρι νεωτέρας.

Η Hellenic train θα ενημερώσει το επιβατικό κοινό σχετικά με τον χρόνο επανέναρξης των εν λόγω δρομολογίων.

