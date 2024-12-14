Προβλήματα από ισχυρές καταιγίδες δημιουργήθηκαν στην περιοχή της Αρχαίας Νικόπολης στην Πρέβεζα, όπου η πυροσβεστική απεγκλώβισε 3 ηλικιωμένους από πλημμυρισμένα ισόγεια κατοικιών, ενώ στην περιοχή του Αγρινίου εστάλη μήνυμα 112, ώστε οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς εκδηλώνεται ισχυρή καταιγίδα.

Ειδικότερα, στην Αρχαία Νικόπολη με χρήση ειδικού καθίσματος ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από μονοκατοικία ένα ηλικιωμένο ζευγάρι 97 και 94 ετών με ιατρικά προβλήματα, το οποίο μεταφέρθηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Από ένα σπίτι οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν γυναίκα 90 ετών, την μετέφεραν στην αυλή του και τη φροντίδα της ανέλαβε ο γιός της.

Λόγω του μεγάλου όγκου υδάτων, κοντά στην Αρχαία Νικόπολη στη θέση Σμυρτούλα, πλημμύρισε η εθνική οδός Ιωαννίνων - Πρέβεζας και έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Στη Μαργαρώνα Πρέβεζας, σύμφωνα με πληροφορίες εγκλωβίστηκε ένα άτομο εντός του οχήματός του, λόγω υψηλής στάθμης νερού.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση από την Π.Υ. Πρέβεζας με τρία οχήματα και τον Διοικητή της Υπηρεσίας όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο απεγκλωβισμός του και είναι καλά στην υγεία του.

Στο Αγρίνιο, στην περιοχή του οποίου έχει μετακινηθεί το επίκεντρο της καταιγίδας, έγινε γνωστό ότι υπερχείλισε ρέμα στη Νεάπολη και υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε να επέμβουν όπου χρειαστεί.

Κλειστός ο επαρχιακός δρόμος Αγρινίου - Προύσου λόγω κατολίσθησης

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης σημειωθηκε κατολίσθηση στον επαρχιακό δρόμο Αγρινίου - Προύσου, με συνέπεια να διακοπεί η κυκλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

