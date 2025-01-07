Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα

Μεγάλη γιορτή σήμερα σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, καθώς τιμάται η μνήμη του Τιμίου Προδρόμου. Γιορτάζουν ο Γιάννης, η Ιωάννα και ο Πρόδρομος. «Σπίτι δίχως Γιάννη, προκοπή δεν κάνει» λέει άλλωστε ο λαός.

Αναλυτικά σήμερα γιορτάζουν οι: Ιωάννης, Γιάννης, Τζαννής, Τζανής, Γιάγκος, Ζαννέτος, Ζαννέττος, Ζαν, Ιωάννα, Γιάννα, Γιαννούλα, Ζαννέτα, Ζαννέττα, Ζανέτ, Πρόδρομος, Προδρομάκης, Μάκης.

Ανατολή ήλιου: 07:41 - Δύση ήλιου: 17:21

Σελήνη 7.8 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.