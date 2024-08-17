Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Καμάρι του Δήμου Φούρνων Κορσεών Ικαρίας.

Νωρίτερα, ήχησε και το 112 ενώ 19 άτομα μεταφέρθηκαν από την περιοχή με πλωτά μέσα.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και έχει κατεύθυνση νότια προς Καμάρι. Στις 2.00 το μεσημέρι ήχησε το μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από το σημείο καθώς έχει γίνει και διακοπή ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση το Λιμενικού ήδη έχουν μεταφερθεί 16 άτομα με πλωτό και άλλα 3 με ιδιωτικό σκάφος,προς τον Άγιο Μηνά Φούρνων.

Ταυτόχρονα σε ετοιμότητα βρίσκονται δύο πλωτά και ιδιωτικά σκάφη, για τη μεταφορά και άλλων ατόμων σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

Η φωτιά είναι στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι στη τοποθεσία Σκάφη και οι κάτοικοι έχουν λάβει μήνυμα από την Πολιτική Προστασία 112 για απομάκρυνση από το σημείο και μετάβασή τους προς τους Φούρνους (λιμάνι) ενώ έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης.

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 5 πυροσβεστών με 2 οχήματα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από το Καρλόβασι Σάμου και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τον

Άγιο Κήρυκο Ικάριας). Επίσης, εθελοντές, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η κεντρική φωτογραφία είναι από την Ικαριακή Ραδιοφωνία.

Πηγή: skai.gr

