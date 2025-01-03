Οι υπηρεσίες ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής διενήργησαν εντατικά κατά την εορταστική περίοδο 1.500 αγορανομικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις και λαϊκές αγορές. Όπου απαιτήθηκε, πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε Χριστουγεννιάτικο Χωριό δήμου στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατασχέθηκαν 122 κιλά τυροκομικών προϊόντων, καθώς δεν διέθεταν πιστοποιήσεις, ενώ διαπιστώθηκε ακατάλληλη προς χρήση μηχανοκίνητη ψυχαγωγική εγκατάσταση για παιδιά (δεν διέθετε άδεια κυκλοφορίας).

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε σχετικά: «Στην Περιφέρεια Αττικής δεν παίζουμε με τη δημόσια υγεία. Τα κλιμάκιά μας βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση, πραγματοποιώντας ελέγχους με αυστηρότητα και συνέπεια. Τα αποτελέσματα της εορταστικής περιόδου αποδεικνύουν ότι η αγορά οφείλει να λειτουργεί με κανόνες διαφάνειας και ασφάλειας. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό και αποφασιστικότητα και τις προσεχείς ημέρες, καθώς στόχος μας είναι η προστασία των καταναλωτών και η διασφάλιση της νομιμότητας».

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους οι οποίοι κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, προέκυψαν τα εξής:

Το διάστημα από 24 έως 30 Δεκεμβρίου διενεργήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, 506 έλεγχοι σε καταστήματα λιανικής πώλησης, λαϊκές αγορές, εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Κατασχέθηκαν 26,43 τόνοι αλλοιωμένων κρεάτων και παρασκευασμάτων, ενώ παράλληλα ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής προστίμων και έγιναν 104 συστάσεις συμμόρφωσης.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν:

- 34 έλεγχοι σε εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης. Έγιναν 4 κατασχέσεις 25.914,5 κιλών αλλοιωμένου κρέατος και παρασκευασμάτων και υπήρξαν 13 συστάσεις.

- 181 έλεγχοι σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Έγιναν 2 κατασχέσεις 523 κιλών αλλοιωμένου κρέατος και παρασκευασμάτων και υπήρξαν 74 συστάσεις.

- 179 έλεγχοι σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπου έγιναν 17 συστάσεις.

- 98 έλεγχοι εξαγωγών.

- 8 έλεγχοι διακίνησης ζώων προς σφαγή.

- 6 έλεγχοι σε σφαγεία.

Τα κλιμάκια των Διευθύνσεων Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας πραγματοποίησαν από 11 έως 30 Δεκεμβρίου 569 ελέγχους. Διαπιστώθηκαν 12 παραβάσεις και έγιναν 317 συστάσεις συμμόρφωσης.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν:

- 257 έλεγχοι σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (μαζική εστίαση πλήρους και μερικής επεξεργασίας). Διαπιστώθηκαν 9 παραβάσεις έγιναν 150 συστάσεις συμμόρφωσης.

- 157 έλεγχοι σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (υπεραγορές, παντοπωλεία, κάβες, κλπ), όπου έγιναν 87 συστάσεις.

- 61 έλεγχοι σε παρασκευαστές που πωλούν, κυρίως λιανικώς, (αρτοποιεία, κρεοπωλεία, bake off, κλπ). Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής προστίμων, ενώ έγιναν συνολικά 41 συστάσεις.

- 46 έλεγχοι σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήρια, κουρεία, περιποίηση άκρων, κλπ), όπου έγιναν συνολικά 22 συστάσεις.

- 27 έλεγχοι σε διανομείς και μεταφορείς, όπου έγιναν 2 συστάσεις.

- 21 έλεγχοι σε παρασκευαστές και συσκευαστές. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και έγιναν 15 συστάσεις.

Από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Αναλυτικά έγιναν:

- 11 έλεγχοι σε σούπερ μάρκετ και υπεραγορές, όπου διαπιστώθηκαν 3 παραβάσεις

- 117 έλεγχοι σε λαϊκές αγορές.

- 83 έλεγχοι σε παντοπωλεία (συνοικιακά), οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ψαράδικα, επιχειρήσεις μπαχαρικών, mini market, περίπτερα, ψιλικατζίδικα, κλπ.

- 50 έλεγχοι σε αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, κλπ.

- 63 έλεγχοι στον τομέα της εστίασης (ταχυφαγεία, εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, σουβλατζίδικα, κλπ).

- 38 έλεγχοι σε επιχειρήσεις ένδυσης, υπόδησης εξοπλισμού άθλησης, ειδών σπορ, κλπ.

- 10 έλεγχοι σε λοιπές επιχειρήσεις (βιοτεχνίες - βιομηχανίες τροφίμων, κλπ), όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις και ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής προστίμων.

- 5 έλεγχοι σε φαρμακεία.

- 2 έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων.

- 4 περιοδικοί έλεγχοι αντλιών σε πρατήρια καυσίμων.

- 13 έλεγχοι σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Αναφορικά με τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό δήμου στο Β. Τομέα στις 30 Δεκεμβρίου, από μικτό κλιμάκιο της Περιφερειακής Ενότητας του ΒΤ Αθηνών, αφορούσαν στα εξής:

- Η μηχανοκίνητη ψυχαγωγική εγκατάσταση για παιδιά δεν διέθετε άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες.

- Επίσης, οχήματα κατηγορίας 01 που πωλούσαν προϊόντα (ποπ κορν, ζαχαρωτά, κλπ) είχαν ταξινομηθεί ως ρυμουλκούμενα οχήματα μεταφοράς και όχι ως κινητά καταστήματα λιανικής πώλησης, ενώ ένα εξ αυτών ήταν αγνώστου ιδιοκτήτη.

- Σε πάγκο επιχείρησης εντοπίστηκε ποσότητα 122,7 κιλών κίτρινων τυριών άνευ ενδείξεων καταλληλόλητας.

- Παράλληλα ελέγχθηκαν 10 πλανόδιοι επιχειρηματίες που πωλούσαν, κυρίως, τρόφιμα (εμπορία και παρασκευή για άμεση διάθεση) και αλκοολούχα ποτά. Σε 2 εκ των ελεγχόμενων καταγράφηκε αγορανομική παράβαση για έλλειψη τιμής σε προϊόντα που διέθεταν και σε άλλους δύο έγινε κατάσχεση δεκάδων τεμαχίων αλκοολούχων ποτών, που δεν έφεραν καμία σήμανση.

