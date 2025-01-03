Λογαριασμός
«Κόλαση φωτιάς» ποιμνιοστάσιο με 2.500 ζώα στα όρια Μαγνησίας - Φθιώτιδας: Κάηκαν 1.000 μπάλες ζωοτροφές (pics)

Μεγάλη πυρκαγιά σε ποιμνιοστάσιο με 2.500 ζώα στο Αχίλλειο μεταξύ  Μαγνησίας και Φθιώτιδας

Φωτιά σε ποιμνιοστάσιο με 2.500 ζώα στα όρια Μαγνησίας - Φθιώτιδας

Μεγάλη κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας και Φθιώτιδας, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ποιμνιοστάσιο με 2.500 ζώα στο Αχίλλειο, στο δρόμο προς τη Γλύφα.

Στο χώρο υπήρχαν 1.000 μπάλες για ζωοτροφή που παραδόθηκαν στις φλόγες, προκαλώντας μια πραγματική κόλαση.

Το ευτύχημα είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ότι πρόλαβαν να σώσουν τα ζώα.

Στο σημείο ενεργούν ισχυρότατες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Αλμυρό, Δρυμώνα, Βόλο, Λαμία και Στυλίδα, προκειμένου να γίνει κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Προβλήματα στην κυκλοφορία και της επαρχιακής οδού Αχιλλείου - Γλύφας εξαιτίας των πυκνών καπνών.

