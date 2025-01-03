Φωτιά σε ποιμνιοστάσιο με 2.500 ζώα στα όρια Μαγνησίας - Φθιώτιδας

Μεγάλη κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας και Φθιώτιδας, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ποιμνιοστάσιο με 2.500 ζώα στο Αχίλλειο, στο δρόμο προς τη Γλύφα.
Στο χώρο υπήρχαν 1.000 μπάλες για ζωοτροφή που παραδόθηκαν στις φλόγες, προκαλώντας μια πραγματική κόλαση.
Το ευτύχημα είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ότι πρόλαβαν να σώσουν τα ζώα.
Στο σημείο ενεργούν ισχυρότατες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Αλμυρό, Δρυμώνα, Βόλο, Λαμία και Στυλίδα, προκειμένου να γίνει κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Προβλήματα στην κυκλοφορία και της επαρχιακής οδού Αχιλλείου - Γλύφας εξαιτίας των πυκνών καπνών.
- Στον Ευαγγελισμό με C-27 ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος - Τι λέει η ανακοίνωση της Εκκλησίας της Αλβανίας
- Μυστήριο με δυνατό κρότο που «τράνταξε» την Αιγιάλεια - Πολλές κλήσεις σε Αίγιο και Πάτρα - Τα σενάρια
- Νέο χτύπημα της ΕΛΑΣ στην τούρκικη μαφία: Άλλες 11 συλλήψεις για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.