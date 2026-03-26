Αμπελόκηποι: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς - Ένας τραυματίας

Ένας 35χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, επιτέθηκε και τραυμάτισε με τσεκούρι έναν αστυνομικό στους Αμπελόκηπους.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί της Πέμπτης, όταν αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 35χρονου στην οδό Ροστοβίου, για να τον οδηγήσουν για ακούσια νοσηλεία, μετά από σχετική εισαγγελική εντολή.
Ο 35χρονος, ωστόσο, αντέδρασε και τους επιτέθηκε με τσεκούρι τραυματίζοντας έναν εξ΄αυτών ελαφρά στο κεφάλι. Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Ο 35χρονος δράστης αμέσως μετά την επίθεση διέφυγε και αναζητείται από την ΕΛΑΣ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.