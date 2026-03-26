Αμπελόκηποι: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς - Ένας τραυματίας

Οι αστυνομικοί μετέβησαν σε οικία προκειμένου να εκτελέσουν εντολή ακούσιας νοσηλείας του άνδρα, ο οποίος τους επιτέθηκε με τσεκούρι και αναζητείται 

Ένας 35χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, επιτέθηκε και τραυμάτισε με τσεκούρι έναν αστυνομικό στους Αμπελόκηπους.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί της Πέμπτης, όταν αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 35χρονου στην οδό Ροστοβίου, για να τον οδηγήσουν για ακούσια νοσηλεία, μετά από σχετική εισαγγελική εντολή.

Ο 35χρονος, ωστόσο, αντέδρασε και τους επιτέθηκε με τσεκούρι τραυματίζοντας έναν εξ΄αυτών ελαφρά στο κεφάλι. Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ο 35χρονος δράστης αμέσως μετά την επίθεση διέφυγε και αναζητείται από την ΕΛΑΣ.

TAGS: Αστυνομία περιπολικό Αμπελόκηποι Επίθεση τσεκούρι
