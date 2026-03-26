Θεσσαλονίκη: Κλοπή, απόπειρα ληστείας και σύλληψη 23χρονου μετά από καταδίωξη

Για σωρεία αδικημάτων συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, και έπειτα από καταδίωξη στη δυτική Θεσσαλονίκη, 23χρονος αλλοδαπός, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Όλα ξεκίνησαν στη Σίνδο, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες μπήκαν σε προαύλιο επιχείρησης, απ' όπου άρπαξαν επιβατικό αυτοκίνητο, σπάζοντας κατά τη διαφυγή τους την καγκελόπορτα.

Στη συνέχεια, αποπειράθηκαν να ανεφοδιάσουν το όχημα από κλειστό πρατήριο καυσίμων, ενώ, λίγη ώρα αργότερα, κινούμενοι στην περιοχή της Ν. Μαγνησίας, ανέκοψαν την πορεία αυτοκινήτου που οδηγούσε 70χρονος, τον οποίο απείλησαν με σκεπάρνι, στην προσπάθειά του να του πάρουν το όχημα. Ο ηλικιωμένος κατάφερε, ωστόσο, να ξεφύγει την τελευταία στιγμή με ελιγμό.

Η κινητοποίηση της 'Αμεσης Δράσης ήταν άμεση και το κλεμμένο όχημα εντοπίστηκε στην οδό Μοναστηρίου, με τους δράστες να επιχειρούν να ξεφύγουν, αναπτύσσοντας ταχύτητα και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Κατά τη διαφυγή τους το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μεταλλική κολόνα φωτισμού, ενώ ακολούθησε πεζή καταδίωξη, κατά την οποία συνελήφθη ο ένας από τους δύο δράστες- πρόκειται για υπήκοο Βουλγαρίας.

Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το σκεπάρνι που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα ληστείας, ενώ το αυτοκίνητο επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του. Ο 23χρονος συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

