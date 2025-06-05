Απεγκλωβίστηκαν οι δύο ηλικιωμένοι οι οποίοι έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε γκρεμό στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, περίπου στις 11.30 το πρωί της Πέμπτης.

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα που πραγματοποίησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού:

Στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, επέβαιναν ένας άνδρας και μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: skai.gr

