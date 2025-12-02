Οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι στις κινητοποιήσεις τους, ενισχύοντας συνεχώς τα μπλόκα με ολοένα περισσότερα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Για τρίτη ημέρα οι βασικές οδικές αρτηρίες από τα νότια της χώρας μέχρι τα βόρεια σύνορα η εθνική οδός και ο Ε-65, παραμένουν κλειστές, ενώ νωρίτερα αγρότες προχώρησαν και στον αποκλεισμό των τελωνείων Ευζώνων και Κήπων στον Έβρο. Την Τετάρτη αναμένεται να ενισχυθούν οι κινητοποιήσεις και στην Κρήτη, ενώ μεθαύριο Πέμπτη η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων θα κάνει συνέλευση.

Νωρίτερα, στη Λάρισα, κτηνοτρόφοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους μπροστά από το δικαστικό μέγαρο, ρίχνοντας γάλα, άχυρο και ζωοτροφές, θέλοντας να αναδείξουν τα προβλήματα του κλάδου.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά σε δρόμους και τελωνεία. Πάνω από 1.000 τρακτέρ είναι παρατεταγμένα στην εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον νευραλγικό αυτό άξονα.

Στο μπλόκο της Θεσσαλίας αναμένονται νέα τρακτέρ από διάφορες περιοχές της Λάρισας, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα σοβαρά προβλήματά τους.

Παράλληλα, στο μπλόκο των Μαλγάρων έχουν ήδη παραταχθεί περισσότερα από 200 τρακτέρ, ενώ τον πλήρη συντονισμό των ενεργειών και τον καθορισμό του τρόπου κινητοποίησής τους αποφάσισαν σε σύσκεψη που έγινε στο Εκθεσιακό Κέντρο των Κοίλων, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, εκπροσωπώντας τους νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας.

Οπως τονίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από συμμετέχοντες στη σύσκεψη, αποφάσισαν ότι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, δυνάμεις από το μπλόκο που στήθηκε σήμερα στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης-Φλώρινας, τμήμα του Πανευρωπαϊκού 'Αξονα Χ, θα κινηθούν προς το τελωνείο της Νίκης στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, με στόχο να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του.

Επιπλέον, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Γρεβενά, Κοζάνη και Καστοριά θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στη Μπάρα Σιάτιστας επί της Εγνατίας Οδού, προχωρώντας στη δημιουργία κοινού μπλόκου.

