Αίτηση προτίθεται να καταθέσει το φθινόπωρο του 2025 το Αμερικανικό Κολλέγιο, για ένταξη στο πλαίσιο των νομικών προσώπων πανεπιστημιακού δικαίου, ή αλλιώς ULE (University Legal Entity), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμερικανικού Κολλεγίου:

«Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υποστηρίζει θερμά την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη θέσπιση Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ). Πιστεύουμε ότι τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα και συμπληρωματικά, προσφέροντας αξιόλογες ακαδημαϊκές ευκαιρίες σε Έλληνες και ξένους φοιτητές, καθιστώντας την Ελλάδα ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο και ενισχύοντας, παράλληλα, την ελληνική οικονομία.

Για το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, ο νέος νόμος αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για: επέκταση των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών του προγραμμάτων (που σήμερα προσφέρονται από το Deree College και το Alba Graduate Business School) στη διάθεση φοιτητών από την Ελλάδα (5.158 το 2024-25) και το εξωτερικό (2.084 από 93 χώρες το 2024-25), την ενδυνάμωση του διεθνούς δικτύου πανεπιστημίων με τα οποία συνεργάζεται (το 2024-25, φοιτητές από 245 διεθνή ιδρύματα από 15 χώρες σπούδασαν στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος ενώ το Κολλέγιο έστειλε φοιτητές σε 40 διεθνή ιδρύματα σε 13 χώρες), την ενίσχυση της ακαδημαϊκής συμβολής του διδακτικού του προσωπικού (1.415 επιστημονικές δημοσιεύσεις το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος), του αντίκτυπου του ερευνητικού του έργου και των συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Το 2025, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος γιορτάζει 150 χρόνια από την ίδρυσή του στη Σμύρνη ενώ το 2023 γιόρτασε 100 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Για το Κολλέγιο, η ένταξη στο πλαίσιο των ΝΠΠΕ είναι κομβικής σημασίας και συμπίπτει με το ορόσημο των 150 χρόνων εκπαιδευτικής – μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – αποστολής και προσφοράς της καλύτερης αμερικανικής εκπαίδευσης.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος αποτελεί τον πρώτο εκπαιδευτικό οργανισμό με αμερικανική πιστοποίηση στο εξωτερικό (από το 1981) και είναι σημαντικό να διατηρήσει την υψηλή ακαδημαϊκή θέση που έχει στους φορείς πιστοποίησης, χορήγησης πτυχίων και ομοσπονδιακούς φορείς διαπίστευσης των ΗΠΑ – τη New England Commission of Higher Education (NECHE), το Massachusetts Board of Higher Education και το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ.

Με αυτά τα δεδομένα, σχεδιάζουμε να καταθέσουμε αίτηση το φθινόπωρο του 2025 για τη σύσταση ενός ΝΠΠΕ, σε συνεργασία με αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα και με έναρξη λειτουργίας το 2026. Επιπλέον, αρκετά διακεκριμένα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν εκφράσει την επιθυμία να προσφέρουν ένα ή περισσότερα από τα ακαδημαϊκά τους προγράμματα στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις εκτεταμένες δυνατότητες των εγκαταστάσεών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Ευελπιστούμε να συμπεριλάβουμε, στο δικό μας ΝΠΠΕ, μία ή περισσότερες από αυτές τις πανεπιστημιακές συνεργασίες.

Προσβλέπουμε με αισιοδοξία στην έναρξη αυτού του νέου κεφαλαίου της πορείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, προς όφελος όλων των φοιτητών και των φοιτητριών μας, της Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας».

