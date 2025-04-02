Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ και στον Συνδετήριο Κλάδο Σχηματάρι-Χαλκίδα λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος 2025.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 4 Απριλίου 2025 από τις 15:15 έως και τις 16:15 θα ισχύσει αμφίπλευρος αποκλεισμός των κλάδων εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Θήβας. Οι οδηγοί θα εξυπηρετούνται από τους προηγούμενους κόμβους και συγκεκριμένα από τον Α/Κ Ριτσώνας στο ρεύμα προς Λαμία και από τους Α/Κ Στρατοπέδου ή Α/Κ Ακραίφνιου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Επιπλέον, το Σάββατο 5 Απριλίου από τις 15:00 έως και τις 16:30, θα ισχύσουν:

1. Αποκλεισμός τμήματος της κάθετης οδού του Α/Κ Σχηματαρίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

2. Αποκλεισμός του κλάδου εξόδου του Ημικόμβου (Η/Κ) Ναυπηγείων καθώς και της της κάθετης οδού του, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλκίδα. Οι οδηγοί θα εξυπηρετούνται από τον προηγούμενο ή τον επόμενο κόμβο (Βαθέως & Παλαιάς Γέφυρας).

3. Εκτροπή κυκλοφορίας του συνδετήριου κλάδου Σχηματάρι - Χαλκίδα στον Α/Κ Παλαιάς Γέφυρας (προς Χαλκίδα) και διακοπή κυκλοφορίας από το 11ο χλμ. έως και το 10,6ο χλμ. στην κατεύθυνση προς Σχηματάρι. Οι οδηγοί θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Γέφυρας.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.