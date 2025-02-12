Την κατάθεση αίτησης για δημιουργία παραρτήματος του Πανεπιστημίου Paris Nord της Σορβόννης στην Αθήνα, αξιοποιώντας τη νέα σχετική νομοθεσία, προανήγγειλε μέσω του ΣΚΑΪ, ο καθηγητής και εντεταλμένος του Πανεπιστημίου, Στέλιος Αμαργιαννάκης.

«Το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Γαλλίας βλέπει μία ευκαιρία να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας που παραδοσιακά είναι πολύ καλές», ανέφερε ο κύριος Αμαργιαννάκης.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι το παράρτημα που θα δημιουργηθεί, θα είναι στην αρχή ένα ανεξάρτητο παράρτημα και στη συνέχεια θα αναπτυχθούν όλες οι συνέργειες που επιτρέπει ο νόμος.

Διευκρίνισε ότι θα παρέχει τα προγράμματα που διαθέτει το δημόσιο γαλλικό Πανεπιστήμιο στις κεντρικές εγκαταστάσεις του, στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, σε πρώτη φάση θα λειτουργήσουν τρεις σχολές με την προοπτική στη συνέχεια να αυξηθούν σε έξι.

Πρόκειται για Σχολή Νομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Σχολή Φυσικής αγωγής και Αθλητισμού.

Σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του παραρτήματος, ο καθηγητής ανέφερε ότι η θέση του υπουργού είναι ότι οι πρώτες άδειες να δοθούν πριν το καλοκαίρι του 2025 με προοπτική το πανεπιστήμιο να ξεκινήσει να λειτουργεί από τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

