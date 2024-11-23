Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την Ειρήνη Μουρτζούκου και την εμπλοκή της στην υπόθεση των νεκρών βρεφών στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», στις 19 Σεπτεμβρίου η 24χρονη Ειρήνη παρίστανε την Πόπη, τη μητέρα του μικρού Παναγιώτη, σε προσπάθεια δημοσιογράφου να μάθει περισσότερες πληροφορίες για τον θάνατο του παιδιού. Συγκεκριμένα, στην εκπομπή ακούστηκε ένα ηχητικό όπου η 24χρονη φαίνεται να παριστάνει την φίλη της, Πόπη.

«Δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή γιατί έχω τη μητέρα μου στο Κέντρο Υγείας. Ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα και για ότι είναι θα σας ενημερώσει η δικηγόρος μου. Ακόμα δεν έχω κάνει κάτι γιατί έχω τρεξίματα αυτές τις μέρες. Δεν θέλω δημοσιότητες εγώ, δεν τα μπορώ αυτά.»

Έπειτα από επίμονες ερωτήσεις της δημοσιογράφου απάντησε: «Θα ήθελα να με καλέσετε το απόγευμα που θα είναι και η Ειρήνη μαζί μου, να μιλήσετε με εκείνη γιατί δεν είμαι σε φάση να μιλήσω τώρα. Το παιδί δεν είχε κάποιο πρόβλημα ούτε υπάρχει κάτι κληρονομικό, ήταν μια χαρά. Δεν κατάπιε κάτι. Δεν ξέρουμε πως μπορεί να το έπαθε.

Ξαφνικά το παιδί μελάνιασε και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Εμείς όταν το πήγαμε στο Νοσοκομείο ήταν ζωντανό και βγήκανε να πούνε ότι το πήγαμε νεκρό. Παρά την εμπειρία μου ως μια μητέρα ενός οχτάχρονου κοριτσιού δεν ξέρω πως μπορεί να έφυγε ο Παναγιωτάκης».

Η αποκάλυψη της πλαστοπροσωπίας επιβεβαιώθηκε από την πραγματική μητέρα του Μικρού Παναγιώτη που επικοινώνησε με την εκπομπή, δηλώνοντας πως δεν είχε καμία σχέση με το τηλεφώνημα και ότι η 24χρονη της είχε πάρει το τηλέφωνο και μιλούσε στη θέση της.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις η Ειρήνη Μουρτζούκου, προσπαθώντας να βγει στον αέρα της εκπομπής. Μιλώντας σε δημοσιογράφο της εκπομπής, παραδέχτηκε ότι παρίστανε την Πόπη, επειδή ήθελε να προστατεύσει τη φίλη της, καθώς ήταν χάλια ψυχολογικά λόγω του θανάτου του παιδιού της.

Η Αγγελική Νικολούλη έστειλε κι ένα μήνυμα στην 24χρονη μέσα από την εκπομπή της για το γεγονός ότι θέλει να βγαίνει διαρκώς στα κανάλια και αναρωτήθηκε αν έχει κάποιον «έρωτα» με τη δημοσιότητα.

Νέες αποκαλύψεις

Η εκπομπή έφερε στο φως νέες μαρτυρίες από πρόσωπα – «κλειδιά» αυτής της σκοτεινής υπόθεσης αλλά και συνομιλίες που «καίνε».

Η νονά του δεύτερου παιδιού της Ειρήνης που πέθανε στο Παίδων Αγία Σοφία, μίλησε στο «Τούνελ» για την συζήτηση που είχε μαζί της μετά την προβολή της μαρτυρίας της στην εκπομπή, αναφορικά με τα σεντόνια και το φορμάκι του παιδιού τη μοιραία ημέρα. Ανέφερε μάλιστα και την ανατριχιαστική ερώτηση που της έκαναν στο Νοσοκομείο, οι συγγενείς της Ειρήνης για το αν είχε βλάψει η 24χρονη το παιδί…

Την νύχτα της Παρασκευής 22 Νοεμβρίου το «Τούνελ» αποκάλυψε όμως και κάποια μηνύματα «φωτιά» που αντάλλαξαν οι δύο γυναίκες. Σε αυτά φανερά αγχωμένη η Ειρήνη ζητούσε διαρκώς από την κουμπάρα της να πάρει τα ρούχα του παιδιού που είχε παραδώσει στις Αρχές και να της τα δώσει.

Το ίδιο χρονικό διάστημα η μητέρα του βρέφους που «από θαύμα» γλίτωσε όπως λέει το θάνατο την ώρα που το πρόσεχε η φίλη της Ειρήνη Μουρτζούκου, κατέθεσε τα όσα είχε αποκαλύψει στο «Τούνελ» και στο Ανθρωποκτονιών. Λίγες ώρες μετά η εκπομπή επικοινώνησε εκ νέου μαζί της. Εκείνη τότε συγκινημένη ζήτησε μόνο ένα πράγμα. Να βρουν δικαίωση οι ψυχές που χάθηκαν και να λάμψει επιτέλους η αλήθεια, ενώ συγχρόνως εξέφρασε και την οργή της για την Ειρήνη…

