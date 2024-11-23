Λογαριασμός
Φωτιά σε εξωτερικό χώρο ταβέρνας στα Β. Τζουμέρκα - Στο νοσοκομείο ο ιδιοκτήτης

Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στην ξύλινη κεραμοσκεπή της βεράντας, σε ξύλινες πόρτες εισόδου καθώς και σε καυσόξυλα που βρίσκονταν στη βεράντα 

Β. Τζουμέρκα: Φωτιά σε εξωτερικό χώρο ταβέρνας - Στο νοσοκομείο ο ιδιοκτήτης

Πυρκαγιά ξέσπασε σε εξωτερικό χώρο εστιατορίου -ταβέρνας στην Τ.Κ Φορτοσίου ,στη θέση Φανερωμένη  στον δήμο Β.Τζουμέρκων. Σύμφωνα με  το epirus-tv-news.gr, στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν 3 υδροφόρα οχήματα.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στην ξύλινη κεραμοσκεπή της βεράντας,σε ξύλινες πόρτες εισόδου καθώς και σε καυσόξυλα  που βρίσκονταν στη βεράντα .

Στο σημείο μετέβη και το ΕΚΑΒ καθώς ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού αισθάνθηκε μικρή δυσφορία στην αναπνοή του και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο στα Ιωάννινα  

