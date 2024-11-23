Προβλήματα προκαλούν σήμερα οι άνεμοι στις θαλάσσιες συγκοινωνίες κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή από το λιμάνι του Λαυρίου δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο από το Λαύριο για την Κέα, ενώ για τον Αργοσαρωνικό ορισμένα δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν με ημερολογιακή εγγραφή του πλοιάρχου.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου σε Βόλο-Σποράδες, Καβάλα-Πρίνου Θάσου και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Αν και η ΕΜΥ προβλέπει εξασθένηση των ανέμων από τα βορειοδυτικά το απόγευμα, οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία.

