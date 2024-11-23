Σήμερα Σάββατο, 23 Νοεμβρίου στη 1 μ.μ. στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του γνωστού σκηνοθέτη Μανούσου Μανουσάκη.

Ο γνωστός σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου από οξεία λευχαιμία, όπως αποκάλυψε η σύζυγός του, Μαρία.

Η οικογένειά του απεύθυνε παράκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να προσφέρουν χρηματική βοήθεια στους εξής φορείς: Το Χαμόγελο του Παιδιού, Άλμα: Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων και Το Σπίτι του Ηθοποιού.



