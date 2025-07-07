Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στα μειονοτικά χωριά του Δήμου Φοινίκης στην Αλβανία, με τη φωτιά να έχει εισέλθει το πρωί της Δευτέρας στο ελληνικό έδαφος, κοντά στην περιοχή του Τσαμαντά Θεσπρωτίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Θεσπρωτία, με 6 οχήματα και 20 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, καθώς και πτητικά μέσα.

Η Ελλάδα είχε ήδη στείλει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Αλβανία μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), έπειτα από σχετικό αίτημα της αλβανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκονται οι τοπικές αρχές της Θεσπρωτίας, παρ’ όλο που μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

