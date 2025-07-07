Λογαριασμός
Πανελλαδικές 2025: Στις 8 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για το μηχανογραφικό

Έως την Πέμπτη 17 Ιουλίου θα μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλλουν το μηχανογραφικό στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας  

Πανελλαδικές

Από αύριο  Τρίτη 8 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2025, θα είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025. 

Σε ανάρτησή της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπενθυμίζει πως:

«Οι υποψήφιοι θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε:

  • Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ) και
  • Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σας σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών σας». 

Εδώ θα βρείτε και την πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
 

