Πανελλαδικές 2025: Στις 8 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για το μηχανογραφικό

Από αύριο Τρίτη 8 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2025, θα είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025.
Σε ανάρτησή της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπενθυμίζει πως:
«Οι υποψήφιοι θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε:
- Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ) και
- Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σας σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).
Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών σας».
Εδώ θα βρείτε και την πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
