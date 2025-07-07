Ένα ακόμα περιστατικό μέθης ανηλίκου κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretapost, το βράδυ της Κυριακής μια 16χρονη πήγε σε ένα μπαρ στην περιοχή της Ιεράπετρας και κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ.

Στις 2 περίπου τα ξημερώματα η ανήλικη ένιωσε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Άμεσα οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία που ξεκίνησε τις έρευνες για την υπόθεση.

Οι αρχές συνέλαβαν την μητέρα της έφηβης για παραμέληση ανηλίκου ενώ αναζητούν την υπεύθυνη του καταστήματος που έδωσε αλκοόλ στην ανήλικη.

Πηγή: skai.gr

