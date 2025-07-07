Λογαριασμός
Ιεράπετρα: Στο νοσοκομείο 16χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ - Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται η υπεύθυνη του μπαρ

Η ανήλικη ένιωσε αδιαθεσία από την κατανάλωση του αλκοόλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Αλκοόλ

Ένα ακόμα περιστατικό μέθης ανηλίκου κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretapost, το βράδυ της Κυριακής μια 16χρονη πήγε σε ένα μπαρ στην περιοχή της Ιεράπετρας και κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ.

Στις 2 περίπου τα ξημερώματα η ανήλικη ένιωσε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Άμεσα οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία που ξεκίνησε τις έρευνες για την υπόθεση.

Οι αρχές συνέλαβαν την μητέρα της έφηβης για παραμέληση ανηλίκου ενώ αναζητούν την υπεύθυνη του καταστήματος που έδωσε αλκοόλ στην ανήλικη.

