Βλήμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το οποίο προεξήχε από το έδαφος, εντόπισε έξω από το Μεταξοχώρι Αγιάς, στη Λάρισα, ένας νεαρός κάτοικος του χωριού.

Άμεσα, ο κάτοικος ειδοποίησε τις αρχές και στο σημείο βρέθηκαν, το πρωί της Τετάρτης 5/3, άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγιάς, αλλά και συνεργείο πυροτεχνουργών του Στρατού.

Το βλήμα βρισκόταν σε κατάσταση οξείδωσης και με παγιδευμένο πυροκροτητή πάνω του, αναφέρει το larissanet.gr.

Οι πυροτεχνουργοί το απομάκρυναν από την περιοχή και το οδήγησαν σε άλλη όπου προέβησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Πηγή: skai.gr

