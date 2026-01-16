Λογαριασμός
Αλλοδαπός έκλεβε πανάκριβα αρώματα από κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Ο 53χρονος Ρουμάνος πιάστηκε με 18 αρώματα, αξίας 3.000 ευρώ - Τον περασμένο Δεκέμβριο έκλεψε άλλες 30 συσκευασίες αρωμάτων, αξίας 4.500 ευρώ

αρωματα

Αρώματα, αξίας άνω των 3.000 ευρώ, κατηγορείται ότι έκλεψε 53χρονος Ρουμάνος από κατάστημα εντός του αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ο οποίος και συνελήθφη. 

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στη χειραποσκευή του βρέθηκαν συνολικά 18 συσκευασίες αρωμάτων, η νόμιμη κατοχή των οποίων δεν δικαιολογούνταν.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος, τον περασμένο Δεκέμβριο, φέρεται να αφαίρεσε από το ίδιο κατάστημα άλλες 30 συσκευασίες αρωμάτων, αξίας 4.500 ευρώ.

Ο 53χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

