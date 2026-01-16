Αρώματα, αξίας άνω των 3.000 ευρώ, κατηγορείται ότι έκλεψε 53χρονος Ρουμάνος από κατάστημα εντός του αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ο οποίος και συνελήθφη.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στη χειραποσκευή του βρέθηκαν συνολικά 18 συσκευασίες αρωμάτων, η νόμιμη κατοχή των οποίων δεν δικαιολογούνταν.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος, τον περασμένο Δεκέμβριο, φέρεται να αφαίρεσε από το ίδιο κατάστημα άλλες 30 συσκευασίες αρωμάτων, αξίας 4.500 ευρώ.

Ο 53χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

