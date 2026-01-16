Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων συνελήφθησαν δύο άτομα (ένα ζευγάρι) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο συλληφθέντες, ένας 55χρονος και μία γυναίκα 51 ετών, είχαν εγκαταστήσει δύο κάμερες ασφαλείας στο σπίτι τους τους, στον Δήμο Θερμαϊκού που κατέγραφαν ιδιωτικό χώρο της οικίας της 35χρονης ευρωβουλευτού και προέδρου της Φωνής Λογικής.

Επίση, κατέγραφαν και κοινόχρηστο χώρο του συγκροτήματος κατοικιών όπου διαμένουν.

Σε νομότυπη έρευνα της οικίας τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας με ισάριθμες κάρτες μνήμης.

